На трассе М 4 «Дон» в Ростовской области утром образовалась серьезная пробка

Движение на трассе М-4 «Дон» у Новоперсиановки парализовано из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе поселка Новоперсиановка в Ростовской области утром в понедельник, 13 октября, образовался серьезный затор.

Согласно данным онлайн-карт, на участке зафиксировано дорожно-транспортное происшествие в левом ряду. Отметка о ДТП появилась около 7:50.

По состоянию на 11:00 движение все еще сильно затруднено — участок окрашен в темно-красный цвет, протяженность пробки достигает нескольких километров. Пользователи также оставляют комментарии о сохраняющемся заторе.

Информация о пострадавших и последствиях аварии уточняется.

На федеральной трассе М‑4 «Дон» в районе поселка Новоперсиановка в Ростовской области утром 13 октября образовался серьезный затор. Фото: «Яндекс. Карты».