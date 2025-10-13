На трассе М 4 «Дон» в Ростовской области утром образовалась серьезная пробка

На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе поселка Новоперсиановка в Ростовской области утром в понедельник, 13 октября, образовался серьезный затор.
Согласно данным онлайн-карт, на участке зафиксировано дорожно-транспортное происшествие в левом ряду. Отметка о ДТП появилась около 7:50.
По состоянию на 11:00 движение все еще сильно затруднено — участок окрашен в темно-красный цвет, протяженность пробки достигает нескольких километров. Пользователи также оставляют комментарии о сохраняющемся заторе.
Информация о пострадавших и последствиях аварии уточняется.
