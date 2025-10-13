В Тюменской области заработал новый оздоровительный санаторий «Веда»

Современный оздоровительный центр «Веда» заработал в Малозоркальцевском сельском поселении Тюменской области благодаря вложениям инвестора. Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
Центр открыли на месте бывшего лагеря «Радужный». Там отремонтировали два спальных корпуса на 27 номеров, где могут разместиться 50 отдыхающих. Также запущены четыре программы для восстановления здоровья и туры выходного дня.
В будущем инвестор намерен восстановить оставшиеся корпуса и благоустроить территорию площадью восемь гектаров. Также планируется построить зону отдыха с бассейном, спортивным залом, фитнес-центром и собственным пирсом на берегу озера.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.