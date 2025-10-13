Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавлявший управление кадров Министерства обороны и находящийся под следствием в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки, написал письмо президенту России Владимиру Путину, сообщают «Ведомости».
«Он называет себя “невиновным, добросовестным, честным человеком”, — говорится в материале.
По данным СК, генерал Кузнецов в 2021—2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020−2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества генерала и его семьи почти на 500 миллионов рублей. Ответчиками выступают также жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.