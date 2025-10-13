Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину

Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020−2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.