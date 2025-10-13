Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50 новых троллейбусов прибудут в Екатеринбург до конца февраля

На закупке машин муниципалитету удалось сэкономить 0,4 миллиарда рублей.

В уральской столице стал известен победитель аукциона на право поставить Екатеринбургу 50 троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом. Новый общественный транспорт не позднее 28 февраля 2026 года поставит в Екатеринбург компания ООО «Автотехкомплект».

В общей сложности на торги заявились пять компаний, за счет конкурсной процедуры муниципалитету удалось сэкономить 0,4 миллиарда рублей, снизив начальную цену контракта в 1,6 миллиарда до 1,2.

Как отметили в мэрии, образовавшаяся экономия позволит приобрести дополнительные единицы подвижного состава.