50 новых троллейбусов прибудут в Екатеринбург до конца февраля

В уральской столице стал известен победитель аукциона на право поставить Екатеринбургу 50 троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом. Новый общественный транспорт не позднее 28 февраля 2026 года поставит в Екатеринбург компания ООО «Автотехкомплект».
В общей сложности на торги заявились пять компаний, за счет конкурсной процедуры муниципалитету удалось сэкономить 0,4 миллиарда рублей, снизив начальную цену контракта в 1,6 миллиарда до 1,2.
Как отметили в мэрии, образовавшаяся экономия позволит приобрести дополнительные единицы подвижного состава.