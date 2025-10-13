50 новых троллейбусов прибудут в Екатеринбург до конца февраля

В уральской столице стал известен победитель аукциона на право поставить Екатеринбургу 50 троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом. Новый общественный транспорт не позднее 28 февраля 2026 года поставит в Екатеринбург компания ООО «Автотехкомплект».