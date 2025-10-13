Центр Самары разделили на пять тематических зон

Тематические зоны помогут поменять отношение к участкам не только туристов, но и местных жителей. Теперь зону в границах улиц Венцека, Куйбышева и Степана Разина назвали «Город Междуречья». Также появились: «Город на склоне», «Город-музей», «Город-площадь» и «Город Славы». Каждое название отражает определенную направленность участков.