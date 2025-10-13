В деревне Новая Соболева Челябинской области открыли сквер памяти

«Отрадно, что в юбилейный год Победы здесь открыт сквер памяти участников Великой Отечественной войны. История нашей страны — это история подвига наших отцов и дедов, которую мы обязаны помнить и передавать подрастающему поколению. Это особенно важно сегодня, когда идет специальная военная операция и более 800 жителей нашего района защищают Родину и выполняют свой воинский долг. Пусть этот сквер станет востребованным и любимым местом притяжения для всех поколений», — отметил глава Аргаяшского района Игорь Ишимов.