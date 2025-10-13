В деревне Новая Соболева Челябинской области открыли сквер памяти

Сквер памяти фронтовиков, благоустроенный при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в деревне Новая Соболева Челябинской области, сообщили в правительстве региона.
В центре общественного пространства установлены памятник и мемориальные плиты, посвященные героям Великой Отечественной войны. Территория украшена цветами. Помимо этого, там уложили асфальт на дорожках и установили скамейки.
«Отрадно, что в юбилейный год Победы здесь открыт сквер памяти участников Великой Отечественной войны. История нашей страны — это история подвига наших отцов и дедов, которую мы обязаны помнить и передавать подрастающему поколению. Это особенно важно сегодня, когда идет специальная военная операция и более 800 жителей нашего района защищают Родину и выполняют свой воинский долг. Пусть этот сквер станет востребованным и любимым местом притяжения для всех поколений», — отметил глава Аргаяшского района Игорь Ишимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.