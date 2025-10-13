В Омске 1 813 школьников получили компенсацию за проезд из-за ремонта школ

Город продолжает поддерживать семьи, чьи дети временно учатся в «принимающих» школах из-за капитальных ремонтов. Как рассказали порталу Om1 Омск в департаменте образования мэрии Омска, компенсацию транспортных расходов оформили 1 813 учеников.
Схема работает так: если здание школы закрыто на ремонт, школьников распределяют в ближайшие учреждения. Компенсация покрывает проезд к месту учёбы и обратно — всего две поездки на каждый учебный день.
Для оформления родителям нужно подать заявление и приложить подтверждающие документы. Предоставление льготы производится путём зачисления транспортных единиц на один из типов носителей льготного электронного проездного билета (транспортная карта школьника, «ОМКА», «Единая карта» школьника, виртуальная транспортная карта школьника «ОМКА»).