В Самаре жителям отказывают в смене плохой управляющей компании

В Самаре ГЖИ уже три месяца не дает жителям дома № 29 на улице Стара-Загора сменить управляющую компанию, хотя нынешняя свои обязательства не выполняет. Об этом сообщает «Самарская газета».
По словам жильцов, на территории вокруг дома много мусора, работы по текущему ремонту не проводятся, трубы к отопительному сезону не заменили. В результате одну из них прорвало.
На собрании собственников было решено сменить обслуживающую организацию. После подачи документов от ГЖИ пришел отказ из-за плохого информирования жильцов. Второй отказ поступил так, как якобы о решении не уведомили УК. Однако сами жильцы предоставили фото письма с описью и уведомлением, что УК его получила.
В ГЖИ Самарской области отметили, что они действуют в рамках Жилищного кодекса, и все вопросы жильцы могут задать сотруднику, который выносил постановление. При этом собственники опасаются того, что их насильно пытаются перевести в другую УК.