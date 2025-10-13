«Этот на фото умер» — жителей Татарстана атакуют мошенники

Выяснилось, что 59-летнему жителю Чистополя в соцсетях пришло сообщение с ссылкой, сопровождаемой текстом: «Посмотри фото, он умер». Он перешёл по ссылке, но фото так и не увидел. На следующий день, пытаясь выполнить перевод с карты, он обнаружил, что она заблокирована. Как стало известно позже, с помощью ссылки злоумышленники смогли получить доступ к его карте и списать 11 553 рубля, прежде чем банк успел заблокировать счёт.