Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Этот на фото умер» — жителей Татарстана атакуют мошенники

Они по-прежнему рассылают ссылки, но подпись к ним сменилась.

В Татарстане выявили новый способ развода от мошенников. О нём рассказал один из обманутых местных жителей.

Выяснилось, что 59-летнему жителю Чистополя в соцсетях пришло сообщение с ссылкой, сопровождаемой текстом: «Посмотри фото, он умер». Он перешёл по ссылке, но фото так и не увидел. На следующий день, пытаясь выполнить перевод с карты, он обнаружил, что она заблокирована. Как стало известно позже, с помощью ссылки злоумышленники смогли получить доступ к его карте и списать 11 553 рубля, прежде чем банк успел заблокировать счёт.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся поиск подозреваемых.