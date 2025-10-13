Сильные вспышки на Солнце возобновились вопреки прогнозам

«На Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки. Два “костра”, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тыс. км каждый, в которых Солнце сжигает энергию. Каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет)», — говорится в сообщении.