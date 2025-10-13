Ричмонд
Сильные вспышки на Солнце возобновились вопреки прогнозам

Ученые отметили активность двух центров размером примерно по 150 тыс. км каждый.

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сильные вспышки на Солнце возобновились вопреки прогнозам, но вспышек высочайшего класса Х пока не наблюдалось. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«На Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки. Два “костра”, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тыс. км каждый, в которых Солнце сжигает энергию. Каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет)», — говорится в сообщении.

Исходя из того, что на Солнце «было довольно бурное окончание сентября и начало октября», энергия не должна была быстро восстановиться, уточнили специалисты.

«Чтобы поставить рекорды на срок больше четырех месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X», — говорится в сообщении лаборатории.

Ранее в ИПГ сообщили ТАСС о вспышке М1.9, произошедшей утром в понедельник.