В Ростове-на-Дону открылась выставка «По России с этюдником»

Выставка «По России с этюдником» открылась в Ростове-на-Дону, она будет работать до 27 октября. Посетить мероприятие можно по программе «Пушкинская карта», которая входит в нацпроект «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Экспозиция находится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. На ней можно увидеть картины таких художников, как Константин Сиденин, Филипп Крупин, Александр Глущенко, Юрий Шевченко и Сергей Еремин.
«Это донские и российские пейзажи, натюрморты с местным колоритом. В основе каждой живописной работы лежит принцип высокой профессиональной культуры и духовности. Каждый, пусть и небольшой пейзаж или натюрморт написан в изысканной цветовой гамме, в произведениях присутствуют образность и содержательность, каждого из участников отличает уникальная манера художественного языка», — добавили в министерстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.