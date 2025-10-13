В Минской области за выходные задержаны 45 бесправников

Сотрудниками ГАИ выявлено 1621 нарушение со стороны участников дорожного движения, задержано 14 нетрезвых водителей, пресечено 45 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 51 водитель превысил разрешенную скорость движения, а 46 водителей пренебрегли правилами безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Кроме того, 12 водителей мототранспорта привлечены к административной ответственности, из которых двое — не имели права управления, две единицы мототехники изъято и помещено на охраняемую стоянку.