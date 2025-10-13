В Иркутске за неделю снова выросли цены на бензин

Для автомобилистов уже не сюрприз, что каждый понедельник на заправочных станциях обновляются цены на бензин. По последним данным Иркутскстата, цена на АИ-92 теперь варьируется от 59,78 до 65,98 рубля за литр.
— Топливо автомобильной марки АИ-95 теперь обойдется в среднем от 69,6 до 70,6 рубля, — уточнили специалисты.
Тем, кто заправляет свои машины дизелем, придется раскошелиться. Ведь стоимость на эту марку тоже выросла. За литр горючего нужно будет заплатить около 75,9 рубля. Стоит помнить, что точную стоимость всегда подскажет табло на заправке, так как цифры могут незначительно меняться.
