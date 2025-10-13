ПЭТ/КТ исследования возобновили в Хабаровске

Сейчас данный вопрос решается на федеральном уровне, однако сколько времени это займёт — неизвестно. В то же время свои варианты модулей синтеза уже представил «Росатом». Пока они проходят испытания в одном из федеральных центров онкологии, но уже рекомендуются к приобретению. Технология отличается от тех, которые используются, в частности, в Хабаровске — в российских кассетах используется цитратный буфер, а в импортных — фосфатный.