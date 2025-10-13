ПЭТ/КТ исследования возобновили в Хабаровске

Хабаровский Краевой клинический центр онкологии после продолжительного перерыва получил небольшую партию специальных кассет для синтеза фтордезоксиглюкозы — радиофармпрепарата, применяющегося для целого ряда ПЭТ/КТ-диагностики рака. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это позволило ограниченно возобновить исследования, однако говорить о полном разрешении ситуации пока рано.
По словам главного врача онкоцентра Алексея Веселова, в учреждение сейчас поступило 10 кассет, что совсем немного, с учётом годовой потребности учреждения в 200−250 (по одной кассете в сутки, не считая выходных дней и периодов технического обслуживания оборудования два раза в год). О сроках следующей поставки сказать очень сложно, поэтому в онкоцентре используют расходники для синтеза очень бережно.
— В идеале, мы должны производить синтез фтордезоксиглюкозы с понедельника по пятницу, но процесс пока расписан нами на ближайшие три дня из десяти. В связи со сложившейся ситуацией, ПЭТ/КТ с использованием данного радиофармпрепарата сейчас проводится только для первичных пациентов. Для тех, кто уже находится на наблюдении, применяем альтернативные методики, КТ с контрастированием трёх зон — такой метод подтверждён клиническими рекомендациями, — рассказал нашему корреспонденту Алексей Веселов.
Главврач подчеркнул, что полностью ПЭТ/КТ-тестирование в краевом онкоцентре не останавливали. Так, учреждение, помимо фтордезоксиглюкозы, занимаются синтезом метионина и холина — производство последних не останавливалось. Отметим, что метионин и холин используются при ПЭТ/КТ-диагностике метастазов в головном мозге и костях соответственно, а фтордезоксиглюкоза применяется по всем остальным направлениям.
Отметим, что синтез фтордезоксиглюкозы в краевом онкоцентре был приостановлен из-за отсутствия кассет производства «General Electric» ещё в августе этого года. Дефицит, от которого пострадали семь онкоцентров по всей стране, в том числе «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», вызван изменением требований регистрации радиофармпрепаратов в России. Так, кассеты для синтеза изготавливаются и поставляются в страну, но соответствующих разрешений не получают.
Сейчас данный вопрос решается на федеральном уровне, однако сколько времени это займёт — неизвестно. В то же время свои варианты модулей синтеза уже представил «Росатом». Пока они проходят испытания в одном из федеральных центров онкологии, но уже рекомендуются к приобретению. Технология отличается от тех, которые используются, в частности, в Хабаровске — в российских кассетах используется цитратный буфер, а в импортных — фосфатный.
Поменять механизм синтеза не так просто, как кажется. Так, в соответствии с действующим законодательством, медучреждения должны пройти полную перерегистрацию процедуры радиофармпрепаратов. Сам этот процесс занимает около девяти месяцев и требует приобретение нового оборудования. В частности, только на подготовку регистрационного досье на синтез по фосфатному буферу краевой онкоцентр недавно потратил около 32 миллионов рублей.
Добавим, что хабаровский онкоцентр производит синтез радиофармпрепаратов, в том числе для профильных учреждений, в том числе во Владивостоке и Южно-Сахалинске, — доставлялись они туда воздушным транспортом. На некоторое время процесс встал из-за отсутствия у авиакомпании «Аврора» разрешения на перевозку таких грузов. На днях этот вопрос был урегулирован, однако обозначилась новая проблема — соответствующие допуски были просрочены у сотрудников перевозчика. На решение данной задачи потребуется ещё около месяца.