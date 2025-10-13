Два новых автомобиля передали для нужд СВО в Хабаровске

В Хабаровске передали две новые машины УАЗ-23632 PICKUP для нужд специальной военной операции. Автомобили получило управление Росгвардии по краю. Машины этого типа очень нужны на передовой, потому что они могут перевозить не только солдат, но и разное вооружение. УАЗы известны своей надежностью и умением ездить по бездорожью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.