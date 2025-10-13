Два новых автомобиля передали для нужд СВО в Хабаровске

В Хабаровске передали две новые машины УАЗ-23632 PICKUP для нужд специальной военной операции. Автомобили получило управление Росгвардии по краю. Машины этого типа очень нужны на передовой, потому что они могут перевозить не только солдат, но и разное вооружение. УАЗы известны своей надежностью и умением ездить по бездорожью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вице-губернатор края Артем Мельников лично передал ключи от автомобилей. Он пояснил, что эти современные пикапы с повышенной проходимостью помогут бойцам лучше выполнять боевые задачи. Передача техники прошла по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
Помощь военным продолжают оказывать и волонтеры. Они шьют одежду, плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь, показывая, что армия и народ действуют вместе.
Хабаровский край с самого начала специальной военной операции активно помогает военным. Ранее регион уже передавал росгвардейцам и военнослужащим приборы ночного видения, тепловизоры, современные радиостанции, защитные костюмы и дроны. В этом году подразделения Восточного военного округа также получили кроссовые мотоциклы и беспилотные летательные аппараты.