Прокуратура разберётся с изношенной канализационной системой Владивостока

Контракт с подрядчиками заключил «Приморский водоканал». Стоимость работ составляет более 350 миллионов рублей. По условиям контрактов отремонтировать ветхие сети водоотведения в пригороде нужно к 21 ноября 2025 года. Осталось чуть больше месяца, а готовность объекта едва достигла 20%.
По мнению прокуратуры Советского района Владивостока, столь вопиющее отставание от графика работ связано с недобросовестностью как подрядчика, так и заказчика, который слабо контролирует производство работ. Предостережения объявлены курирующему отрасль ЖКХ заместителю председателя Правительства Приморского края и директору компании-подрядчика.
Прокуратура края поставила на контроль ход проведения работ и дальнейшее освоение бюджетных средств.
Отметим, что «Приморский водоканал», информируя о старте работ по замене сетей канализации в пригороде Владивостока, обозначил сроки работ до 10 декабря. А начались работы 8 сентября. Подрядчик — ООО «Владинженер».
Имеющиеся канализационные сети пригорода проложены ещё в 1976 году. Трубопровод изготовлен из стали, которая уже покрылась коррозией, что приводит к частым порывам. Новые трубы прокладывают из современных материалов повышенной прочности и долговечности, пишет «Примводоканал». Замене подлежит участок протяженностью 1507 метров, соединяющий две насосные станции КНС-3 и КНС-4.
Предприятие предупреждает потребителей о временных неудобствах: из-за близости раскопок к действующей трубе возникают кратковременные остановки насосных станций. Но когда капитальный ремонт завершится, количество аварий на сетях должно существенно уменьшиться, также улучшится экологическая обстановка в пригороде, потому что прекратится излитие нечистот в окружающую среду, в том числе их попадание в реку.