В Красноярском крае расширили права на пенсии для участников СВО

С 2025 года расширен круг участников специальной военной операции, имеющих право на государственную пенсию по инвалидности. Теперь выплаты смогут получать бойцы частных военных компаний и служившие в формированиях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, сообщает отделение Социального фонда России по Красноярскому краю.
Пенсия будет назначаться беззаявительно при условии, что инвалидность связана с участием в боевых действиях. Размер выплат зависит от группы инвалидности: 26,5 тысячи рублей для первой группы, 22,1 тысячи рублей для второй и 15,4 тысячи рублей для третьей группы.
Для ветеранов СВО, имеющих иждивенцев, предусмотрена доплата 2,9 тысячи рублей за каждого нетрудоспособного родственника (максимум за трех человек). Выплаты будут ежегодно индексироваться вместе с другими государственными пенсиями.
Отделение СФР по Красноярскому краю подчеркивает, что ветераны, достигшие пенсионного возраста, могут получать одновременно две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости или за выслугу лет. Ранее такое право было доступно только участникам добровольческих формирований.