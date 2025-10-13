Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае расширили права на пенсии для участников СВО

Государственная пенсия по инвалидности теперь может устанавливаться бойцам ЧВК и военнослужащим из органов ДНР и ЛНР.

Источник: Freepik

С 2025 года расширен круг участников специальной военной операции, имеющих право на государственную пенсию по инвалидности. Теперь выплаты смогут получать бойцы частных военных компаний и служившие в формированиях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, сообщает отделение Социального фонда России по Красноярскому краю.

Пенсия будет назначаться беззаявительно при условии, что инвалидность связана с участием в боевых действиях. Размер выплат зависит от группы инвалидности: 26,5 тысячи рублей для первой группы, 22,1 тысячи рублей для второй и 15,4 тысячи рублей для третьей группы.

Для ветеранов СВО, имеющих иждивенцев, предусмотрена доплата 2,9 тысячи рублей за каждого нетрудоспособного родственника (максимум за трех человек). Выплаты будут ежегодно индексироваться вместе с другими государственными пенсиями.

Отделение СФР по Красноярскому краю подчеркивает, что ветераны, достигшие пенсионного возраста, могут получать одновременно две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости или за выслугу лет. Ранее такое право было доступно только участникам добровольческих формирований.