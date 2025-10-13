В Красноярском крае расширили права на пенсии для участников СВО

Отделение СФР по Красноярскому краю подчеркивает, что ветераны, достигшие пенсионного возраста, могут получать одновременно две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости или за выслугу лет. Ранее такое право было доступно только участникам добровольческих формирований.