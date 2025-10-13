В Омской области к сетевому газу подключили еще пять котельных

В рабочем поселке Кормиловка газифицировали пять модульных котельных. Для их подключения построили коммуникации общей протяженностью более 1,1 км. Речь идет в том числе об участках горизонтально-наклонного бурения. Об этом сообщил «Омскоблгаз» 13 октября.