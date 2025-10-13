Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области к сетевому газу подключили еще пять котельных

Объекты обеспечат теплом и горячей водой более 750 потребителей.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем поселке Кормиловка газифицировали пять модульных котельных. Для их подключения построили коммуникации общей протяженностью более 1,1 км. Речь идет в том числе об участках горизонтально-наклонного бурения. Об этом сообщил «Омскоблгаз» 13 октября.

Новые котельные будут обеспечивать теплом и горячей водой жителей многоквартирных домов, частных домовладений, а также сельские учреждения социальной, спортивной, медицинской и культурной направленностей. Общее число потребителей ресурсов к сегодняшнему дню превысило 750.

Фото: Вера Баринова.

«Экологически чистый природный газ повышает надежность теплоснабжения и позволяет снизить расходы муниципалитета. Для жителей населенного пункта, воспитанников детских садов, школьников, спортсменов, посетителей дома культуры, библиотеки и других соцучреждений Кормиловки созданы комфортные условия», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

Уточним, при реализации проекта специалисты смонтировали два газорегуляторных пункта и выполнили врезку в действующие распределительные газопроводы.

Ранее «КП Омск» сообщила об увеличении числа автобусов на маршруте № 83.