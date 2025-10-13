В Омской области к сетевому газу подключили еще пять котельных

В рабочем поселке Кормиловка газифицировали пять модульных котельных. Для их подключения построили коммуникации общей протяженностью более 1,1 км. Речь идет в том числе об участках горизонтально-наклонного бурения. Об этом сообщил «Омскоблгаз» 13 октября.
Новые котельные будут обеспечивать теплом и горячей водой жителей многоквартирных домов, частных домовладений, а также сельские учреждения социальной, спортивной, медицинской и культурной направленностей. Общее число потребителей ресурсов к сегодняшнему дню превысило 750.
Фото: Вера Баринова.
«Экологически чистый природный газ повышает надежность теплоснабжения и позволяет снизить расходы муниципалитета. Для жителей населенного пункта, воспитанников детских садов, школьников, спортсменов, посетителей дома культуры, библиотеки и других соцучреждений Кормиловки созданы комфортные условия», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Уточним, при реализации проекта специалисты смонтировали два газорегуляторных пункта и выполнили врезку в действующие распределительные газопроводы.
