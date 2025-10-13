Наночастицы пластика нарушают рост мышечных клеток коров и свиней

За последние 10 лет медики и биологи открыли множество свидетельств того, что природные и рукотворные наночастицы могут быстро накапливаться в большом числе органов тела человека, в том числе внутри его мозга. Пока у исследователей нет однозначного ответа на вопрос о том, насколько опасны эти наноструктуры для здоровья и какие краткосрочные и долгосрочные последствия вызывает их накопление в теле, что заставляет ученых активно изучать процесс накопления наночастиц в организме.