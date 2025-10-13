Новый руководитель клиники имени Мешалкина в Новосибирске вступил в должность

В ходе встречи Камкин подчеркнул значимость управленческих качеств назначенца и обозначил главную установку министерства: сохранять накопленные традиции учреждения и развивать их дальше. Свою поддержку и надежду на укрепление взаимодействия НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина с лечебными организациями региона высказал заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.
Евгений Тарасюк — кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории. Специализируется на рентгенэндоваскулярных методах диагностики и лечения, работает как сердечно-сосудистый хирург.
До переезда в Новосибирск он занимал пост главного врача Амурской областной больницы в Благовещенске, куда пришёл на руководящую должность в 32 года. До этого пять лет возглавлял клинику кардиохирургии при Амурской государственной медицинской академии.
Прежний руководитель, Александр Чернявский, который в августе этого года был задержан по подозрению в коррупции, в октябре уволился по собственному желанию. Новому руководителю клиники поставлена задача обеспечить плавную передачу обязанностей и дальнейшее развитие клинической и научной деятельности учреждения.