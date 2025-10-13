Ричмонд
Новый руководитель клиники имени Мешалкина в Новосибирске вступил в должность

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин официально представил коллективу Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина нового генерального директора. Им, как уже сообщалось ранее, стал Евгений Тарасюк.

Источник: Клиника имени Мешалкина

В ходе встречи Камкин подчеркнул значимость управленческих качеств назначенца и обозначил главную установку министерства: сохранять накопленные традиции учреждения и развивать их дальше. Свою поддержку и надежду на укрепление взаимодействия НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина с лечебными организациями региона высказал заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

Евгений Тарасюк — кандидат медицинских наук и врач высшей квалификационной категории. Специализируется на рентгенэндоваскулярных методах диагностики и лечения, работает как сердечно-сосудистый хирург.

До переезда в Новосибирск он занимал пост главного врача Амурской областной больницы в Благовещенске, куда пришёл на руководящую должность в 32 года. До этого пять лет возглавлял клинику кардиохирургии при Амурской государственной медицинской академии.

Прежний руководитель, Александр Чернявский, который в августе этого года был задержан по подозрению в коррупции, в октябре уволился по собственному желанию. Новому руководителю клиники поставлена задача обеспечить плавную передачу обязанностей и дальнейшее развитие клинической и научной деятельности учреждения.