После пожара на полигоне ТБО во Владивостоке провели 120 исследований воздуха

Пожар на улице Холмистой произошел неделю назад.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная работа развернулась после пожара на полигоне ТБО во Владивостоке сразу по нескольким направлениям. Специалисты исследовали воздух в самых разных точках города: от жилых кварталов до детских учреждений и зон отдыха. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Под пристальным вниманием оказались придомовая территория на улице Траловой, район улицы Щитовой, пляжная зона ООО «ЛОТС» и территория детского сада № 157.

Хорошие новости пришли от экспертов после завершения исследований. Проведенный анализ 120 проб воздуха и 77 замеров радиационного фона показал: экологическая ситуация в городе остается стабильной. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено, а уровень радиации находится в пределах нормы.

Специалисты заверяют, что ситуация находится под постоянным контролем. Регулярный мониторинг качества воздуха продолжается, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения экологической обстановки в городе.