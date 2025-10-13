После пожара на полигоне ТБО во Владивостоке провели 120 исследований воздуха

Серьезная работа развернулась после пожара на полигоне ТБО во Владивостоке сразу по нескольким направлениям. Специалисты исследовали воздух в самых разных точках города: от жилых кварталов до детских учреждений и зон отдыха. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Под пристальным вниманием оказались придомовая территория на улице Траловой, район улицы Щитовой, пляжная зона ООО «ЛОТС» и территория детского сада № 157.
Хорошие новости пришли от экспертов после завершения исследований. Проведенный анализ 120 проб воздуха и 77 замеров радиационного фона показал: экологическая ситуация в городе остается стабильной. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено, а уровень радиации находится в пределах нормы.
Специалисты заверяют, что ситуация находится под постоянным контролем. Регулярный мониторинг качества воздуха продолжается, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения экологической обстановки в городе.