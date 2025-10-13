После пожара на полигоне ТБО во Владивостоке провели 120 исследований воздуха

Серьезная работа развернулась после пожара на полигоне ТБО во Владивостоке сразу по нескольким направлениям. Специалисты исследовали воздух в самых разных точках города: от жилых кварталов до детских учреждений и зон отдыха. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.