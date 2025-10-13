Прокуратура добилась пособий на детей участника СВО в Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура помогла жене участника СВО добиться выплаты пособий на детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Супруга участника СВО обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении её прав при предоставлении мер социальной поддержки.
Выяснилось, что женщина обращалась в Отделение Соцфонда РФ по Новосибирской области с заявлением на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом она указала, что супруг является участником СВО.
Однако специалисты Фонда вовремя не запросили сведения о доходах супруга, что в итоге и послужило основанием для отказа в пособии.
Отмечается, что только после прокурорской проверки были запрошены сведения о доходах военнослужащего.
Прокурор внес представление руководителю Фонда. После этого женщине назначили пособие на четверых детей в размере 100% величины прожиточного минимума на каждого ребенка — размер пособия более 16 тысяч рублей.