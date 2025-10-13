Ричмонд
Прокуратура добилась пособий на детей участника СВО в Новосибирской области

Супруга участника СВО обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении её прав при предоставлении мер социальной поддержки.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области прокуратура помогла жене участника СВО добиться выплаты пособий на детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Супруга участника СВО обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении её прав при предоставлении мер социальной поддержки.

Выяснилось, что женщина обращалась в Отделение Соцфонда РФ по Новосибирской области с заявлением на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом она указала, что супруг является участником СВО.

Однако специалисты Фонда вовремя не запросили сведения о доходах супруга, что в итоге и послужило основанием для отказа в пособии.

Отмечается, что только после прокурорской проверки были запрошены сведения о доходах военнослужащего.

Прокурор внес представление руководителю Фонда. После этого женщине назначили пособие на четверых детей в размере 100% величины прожиточного минимума на каждого ребенка — размер пособия более 16 тысяч рублей.