Предпринимателей Ивановской области научат писать продающие тексты

Семинар на тему «ИИ-продавец: как анализировать клиентов, создавать предложения и тексты, которые приносят продажи» пройдет в городе Шуя Ивановской области 21 октября, сообщили в региональном центре развития предпринимательства и поддержки экспорта. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На мероприятии спикеры вместе со слушателями разберут реальные диалоги и отзывы с помощью искусственного интеллекта. Также эксперты помогут создать готовый продающий текст — для сообщений, постов или коротких видео — и ответят на интересующие вопросы.
В результате участники получат готовое предложение под свою аудиторию и понимание, как системно создавать продающие материалы через ИИ-продавца. Посетить семинар можно бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.