Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателей Ивановской области научат писать продающие тексты

Участники семинара узнают, как анализировать клиентов и создавать предложения для своей аудитории с помощью искусственного интеллекта.

Семинар на тему «ИИ-продавец: как анализировать клиентов, создавать предложения и тексты, которые приносят продажи» пройдет в городе Шуя Ивановской области 21 октября, сообщили в региональном центре развития предпринимательства и поддержки экспорта. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На мероприятии спикеры вместе со слушателями разберут реальные диалоги и отзывы с помощью искусственного интеллекта. Также эксперты помогут создать готовый продающий текст — для сообщений, постов или коротких видео — и ответят на интересующие вопросы.

В результате участники получат готовое предложение под свою аудиторию и понимание, как системно создавать продающие материалы через ИИ-продавца. Посетить семинар можно бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.