Весы с искусственным интеллектом появились в минском гипермаркете

Умные фасовочные весы, автоматически распознающие положенные на платформу продукты, появились в гипермаркете на проспекте Победителей. Устройство по идее должно делать легче и быстрее процесс взвешивания товаров, так как покупателям нет необходимости запоминать и вводить код для каждого продукта. Установленная над монитором весов камера захватывает продукты на платформу, товар распознает ИИ и предлагает варианты подходящих по форме и цвету товаров. Производитель утверждает, что устройство различает овощи, фрукты, конфеты, сухофрукты, орехи и другие продукты, и также легко обучается. Каждое новое взвешивание делает последующие более точными. Кроме того, умные весы не позволят покупателям взвешивать дорогие продукты как дешевые. Искусственное зрение распознает товары с точностью до 99%.