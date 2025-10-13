Ричмонд
В Ростовской области за сутки потушили шесть пожаров

В Ростовской области за сутки пожарные спасли человека.

Источник: Комсомольская правда

В региональном управлении МЧС сообщили, что за 12 октября ликвидировано шесть техногенных пожаров. Спасатели также выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий, в одном случае удалось спасти человека.

В тушении и аварийно-спасательных работах участвовали 88 специалистов и 22 единицы техники.

По данным ведомства, местами в центральных районах Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Ранее в МЧС отмечали, что за прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения области потушили 67 пожаров. Также было зарегистрировано 10 случаев возгорания сухой растительности на площади около 0,2 гектара.

