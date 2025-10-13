В поселке Усово-Тупик Подмосковья открыли новый прогулочный сквер

Новый сквер, благоустроенный при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в поселке Усово-Тупик Московской области. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Прогулочную зону разбили рядом с домом № 10. Там демонтировали все заброшенные гаражи и навели порядок. Специалисты установили на пространстве детскую и спортивную площадки с различными элементами, парковые качели, лавочки и урны. Кроме того, в ближайшее время на территории появятся столбы освещения и камеры видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.