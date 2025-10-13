В поселке Усово-Тупик Подмосковья открыли новый прогулочный сквер

Прогулочную зону разбили рядом с домом № 10. Там демонтировали все заброшенные гаражи и навели порядок. Специалисты установили на пространстве детскую и спортивную площадки с различными элементами, парковые качели, лавочки и урны. Кроме того, в ближайшее время на территории появятся столбы освещения и камеры видеонаблюдения.