Речан больше не будет премьер-министром Молдовы: PAS готовит нового кандидата на этот пост

Лидер правящей партии «Действие и Солидарность» (PAS) Игорь Гросу официально заявил, что Дорин Речан больше не будет занимать пост премьер-министра. При этом Гросу подчеркнул, что новый кандидат на эту должность будет представлен в ближайшее время, и выразил благодарность Речану за его работу на посту главы правительства.