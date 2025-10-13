Речан больше не будет премьер-министром Молдовы: PAS готовит нового кандидата на этот пост

Лидер правящей партии «Действие и Солидарность» (PAS) Игорь Гросу официально заявил, что Дорин Речан больше не будет занимать пост премьер-министра. При этом Гросу подчеркнул, что новый кандидат на эту должность будет представлен в ближайшее время, и выразил благодарность Речану за его работу на посту главы правительства.
«Мы выстояли, в том числе благодаря господину премьеру, который знал как мобилизовать все институты, как справиться с делами и Молдова пошла далее по пути евроинтеграции», — объявил Гросу.
Он добавил, что «нашим намерением было выдвинуть господина Речана вновь, но господин премьер объявил, что его мандат завершается сейчас».
— Что ж, значит Игорь Гросу, Владимир Боля, Василий Тофан или Нику Попеску. Ну или вернём мадам Гаврилицу. Сгорел сарай — гори и хата, иронизирует ТГ-канал «Гений Карпат».