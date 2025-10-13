Штампы уходят в прошлое: Что нужно знать перед поездкой в Европу

Проверьте срок действия паспорта (он должен быть действителен не менее трёх месяцев после поездки). Убедитесь, что страховка действует на территории ЕС. Подготовьте детей к процедуре биометрии — их данные также будут фиксироваться. При первой регистрации данные сохраняются в базе на три года, что упростит последующие поездки.