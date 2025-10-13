Штампы уходят в прошлое: Что нужно знать перед поездкой в Европу

С 12 октября 2025 года все путешественники, пересекающие границы Европейского союза, будут проходить электронную регистрацию въезда и выезда в рамках системы EES (Entry/Exit System). Нововведение полностью заменит традиционные паспортные штампы и станет обязательным для всех — от туристов до водителей, пересекающих границы Шенгенской зоны.
Теперь при первом въезде в ЕС необходимо будет сдать отпечатки пальцев и сделать фото, которые сохранятся в единой базе данных. Система автоматически будет фиксировать даты въезда и выезда, контролировать соблюдение 90-дневного лимита пребывания и помогать выявлять нарушителей визового режима.
Кого коснутся изменения
Новые правила распространяются на все 27 стран Шенгенской зоны — включая Францию, Германию, Испанию, Италию, Швецию, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Независимо от способа передвижения — самолётом, поездом, паромом или автомобилем — контроль станет обязательным.
Как это повлияет на путешествия
На первых порах система может вызвать задержки и очереди. Особенно это касается портов Дувр, Фолкстон и терминала Eurotunnel, через которые ежедневно проходят тысячи автомобилей. Британское правительство уже предупредило граждан о возможных затруднениях и рекомендовало закладывать дополнительное время в поездку.
«Мы ведём тесный диалог с европейскими партнёрами, чтобы минимизировать влияние на путешественников, однако избежать задержек полностью не удастся», — отметили в правительстве Великобритании.
Что говорят перевозчики
Глава компании Eurotunnel Янн Лериш заявил, что влияние новой системы будет «минимальным»: задержка на пересечении Ла-Манша, по его прогнозам, не превысит двух минут.
Однако глава окружного совета Дувра Кевин Миллс выразил опасения: в пиковые дни возможны пробки до 14 часов, если IT-системы не выдержат нагрузку.
Что нужно знать путешественникам
Проверьте срок действия паспорта (он должен быть действителен не менее трёх месяцев после поездки). Убедитесь, что страховка действует на территории ЕС. Подготовьте детей к процедуре биометрии — их данные также будут фиксироваться. При первой регистрации данные сохраняются в базе на три года, что упростит последующие поездки.
Почему Европа переходит на EES
Главная цель — цифровизация и безопасность. Новая система исключает человеческий фактор, снижает риск нарушений миграционных правил и ускоряет обработку данных. Кроме того, EES станет основой для программы ETIAS, которая начнёт действовать в 2026 году — тогда гражданам стран, не входящих в ЕС, придётся получать электронное разрешение на въезд, аналогичное американской ESTA.
Власти ЕС уверены: после периода адаптации система сделает границы более прозрачными, быстрыми и безопасными, а путешествия — предсказуемыми.