В казанском метро временно закрыли две станции из-за технического сбоя

По информации пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел около 09:00. Из-за отключения на Южной РЭС движение поездов было ограничено. Состав мог следовать только от станции «Авиастроительная» до «Горок». Станции «Дубравная» и «Проспект Победы» были закрыты для входа и выхода пассажиров. В обратном направлении движение также было приостановлено.