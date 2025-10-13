В казанском метро временно закрыли две станции из-за технического сбоя

В Казанском метрополитене сегодня, 13 октября, утром произошел технический сбой. Причиной стал скачок напряжения, который привел к аварийному отключению электроснабжения. Поезда остановились на полчаса, а две станции оказались временно закрыты.
По информации пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел около 09:00. Из-за отключения на Южной РЭС движение поездов было ограничено. Состав мог следовать только от станции «Авиастроительная» до «Горок». Станции «Дубравная» и «Проспект Победы» были закрыты для входа и выхода пассажиров. В обратном направлении движение также было приостановлено.
В настоящее время электроснабжение восстановлено. Станции работают в штатном режиме. График движения поездов уже приведен в норму. Пассажирам, которые оказались в метро во время сбоя, принесли извинения за доставленные неудобства.
Напомним, из-за непогоды в Казани возникли проблемы с работой светофоров. На нескольких перекрестках города движение регулируется вручную.