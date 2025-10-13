В Омске пресекли попытку вывоза 60 кг молочной и рыбной продукции в Казахстан

Сотрудники омского управления Россельхознадзора пресекли нарушение ветеринарного законодательства при попытке вывоза контрафакта в Казахстан. Инцидент произошел в субботу, 11 октября, на пункте принятия уведомлений «Исилькульский».
При досмотре автомобиля, следовавшего в Петропавловск, обнаружили партию из 20 кг молочной и 40 кг рыбной продукции. Перевозивший груз казахстанец не смог предъявить сопроводительные ветеринарные документы. Таким образом, качество и безопасность товаров не были подтверждены.
В надзорном ведомстве отметили, что отсутствие ветсертификата Таможенного союза нарушает единые требования Евразийского экономического союза. Такой документ гарантирует, что продукция происходит из благополучной местности и безопасна для потребления.
Перевозчик понес административную ответственность по части 2 статьи 10.8 КоАП Российской Федерации. «Молочку» и рыбу вернули на место погрузки.
Ранее мы писали, что в Омске увеличили количество автобусов на маршруте № 83.