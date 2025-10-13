Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области пройдет более 60 мероприятий в рамках спортивного форума РСД

В Самарской области составили культурную программу в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области представили культурную программу мероприятий форума «Россия — спортивная держава». Международное событие пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.

По словам председателя организационного комитета форума, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, культурная программа будет состоять из более чем 60 мероприятий. Их проведут в театрах, концертных залах, пяти выставочных музеях и на территории 16 культурных объектов в Самаре и Тольятти. Ключевым мероприятием станет форума станет «Парад Памяти» 7 ноября на площади Куйбышева.

В продолжении парада для гостей и участников форума пройдет концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича. Онлайн-регистрация для СМИ и блогеров открыта до 24 октября. Министерство спорта России выступает в роли организатора РСД-2025. Фонд «Росконгресс» отвечает за проведение мероприятия. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше