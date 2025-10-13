В Самарской области пройдет более 60 мероприятий в рамках спортивного форума РСД

В Самарской области представили культурную программу мероприятий форума «Россия — спортивная держава». Международное событие пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.
По словам председателя организационного комитета форума, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, культурная программа будет состоять из более чем 60 мероприятий. Их проведут в театрах, концертных залах, пяти выставочных музеях и на территории 16 культурных объектов в Самаре и Тольятти. Ключевым мероприятием станет форума станет «Парад Памяти» 7 ноября на площади Куйбышева.
В продолжении парада для гостей и участников форума пройдет концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича. Онлайн-регистрация для СМИ и блогеров открыта до 24 октября. Министерство спорта России выступает в роли организатора РСД-2025. Фонд «Росконгресс» отвечает за проведение мероприятия. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.