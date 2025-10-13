Ричмонд
Самарская область присоединилась к конференции «Выбор сильных»

Конференция партпроекта «Выбор сильных» объединила координаторов со всей России.

Источник: Комсомольская правда

Во всероссийской конференции федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», которая прошла в Уфе, участвовали представители всех регионов страны. От Самарской области к мероприятию присоединился координатор проекта Александр Живайкин.

«Когда на одной площадке собираются сильнейшие координаторы страны, ты понимаешь — это движение, которое не остановить. Да, “Выбор сильных” — это спортивный проект, но прежде всего это история про воспитание характера, внутреннюю опору и уважение к делу», — сказал депутат.

В рамках конференции состоялись рабочие дискуссии, сессии по вопросам развития спортивного и патриотического воспитания. Самарская область применяет идеи федерального проекта: проводит турниры и фестивали, мастер-классы и образовательные встречи в школах.

Также были организованы мастер-классы олимпийских чемпионов Хасана Халмурзаева и Карена Галстяна, открытые тренировки для юных спортсменов и панельные обсуждения с педагогами и тренерами.

