Независимые АЗС в Новосибирской области прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95

«Все участники нашей организации независимых нефтетрейдеров, кроме “Энергии” и “Газоайла”, прекратили продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо есть, но это уже остатки: хранилища практически пустые. Фактически идёт торговля с колес: поставляемое топливо не идёт на нефтебазы, а сразу развозится по АЗС для реализации. Также продаются остатки старых отгрузок с биржи, всё, чем мы располагаем. Только дизельным топливом торгуют “Опти”, “T-boil”, “Прайм”, франшиза “Nafta24”», — сказал Лацких.