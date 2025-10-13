Ричмонд
Независимые АЗС в Новосибирской области прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95

На подавляющем большинстве независимых АЗС наблюдается дефицит топлива.

Источник: Freepik

Топливный кризис, в полной мере добравшийся в Новосибирскую область к середине октября, привёл к прекращению розничной продажи ряда марок бензина на независимых АЗС. Как 13 октября рассказал Сиб.фм президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких, запасы популярного бензина АИ-92 и АИ-95 у большинства членов ассоциации подошли к концу.

«Все участники нашей организации независимых нефтетрейдеров, кроме “Энергии” и “Газоайла”, прекратили продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо есть, но это уже остатки: хранилища практически пустые. Фактически идёт торговля с колес: поставляемое топливо не идёт на нефтебазы, а сразу развозится по АЗС для реализации. Также продаются остатки старых отгрузок с биржи, всё, чем мы располагаем. Только дизельным топливом торгуют “Опти”, “T-boil”, “Прайм”, франшиза “Nafta24”», — сказал Лацких.

Сети ждут новых поставок, но оговариваются: цены на топливо будут кусачими.

«Поставляемое из других регионов топливо будет ощутимо дороже. Думаю, на пять рублей за литр и более. Это связано с тем, что биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 побили все рекорды», — добавил эксперт.

Ранее Сиб.фм уже сообщал о тревожной ситуации в сети АЗС «Прайм».