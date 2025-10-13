Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский мэр объяснил, почему остановилась стройка школы в Парковом

Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал, почему остановилось строительство школы в микрорайоне № 48 в Парковом. Об этом в понедельник, 13 октября, он сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Pchela.News

— У нас идёт корректировка проектно-сметной документации, — подчеркнул он.

На прошлой неделе управление муниципального заказа объявило аукцион на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации. Начальная цена контракта составляет 5,5 миллиона рублей.

— После того, когда подрядчик определится, проектная компания приступит к выполнению соответствующих работ, — добавил он.

Ранее мы рассказывали, что управление капитального строительства администрации Челябинска ищет подрядчика для корректировки проекта строительства школы в микрорайоне № 57 в Парковом. Начальная цена контракта составляет 3,1 миллиона рублей.