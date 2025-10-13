Челябинский мэр объяснил, почему остановилась стройка школы в Парковом

— У нас идёт корректировка проектно-сметной документации, — подчеркнул он.
На прошлой неделе управление муниципального заказа объявило аукцион на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации. Начальная цена контракта составляет 5,5 миллиона рублей.
— После того, когда подрядчик определится, проектная компания приступит к выполнению соответствующих работ, — добавил он.
Ранее мы рассказывали, что управление капитального строительства администрации Челябинска ищет подрядчика для корректировки проекта строительства школы в микрорайоне № 57 в Парковом. Начальная цена контракта составляет 3,1 миллиона рублей.