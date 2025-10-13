Многодетным в Новосибирской области дадут новые налоговые льготы

Законопроект предлагает освободить одного из родителей в семье с семью и более детьми от уплаты транспортного налога на автобус с мощностью до 200 л. с. В регионе такими машинами владеют 176 многодетных семей. При этом, как подчеркнула министр, у семьи может быть и другое транспортное средство — право на льготу уже есть, и родители смогут сами выбрать, на какое авто её применять.