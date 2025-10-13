Ричмонд
Многодетным в Новосибирской области дадут новые налоговые льготы

В регионе такими машинами владеют 176 многодетных семей.

Источник: Аргументы и факты

По поручению губернатора и с учётом предложений областной прокуратуры в Новосибирской области подготовлен проект закона о расширении льгот по транспортному налогу. Как сообщила министр труда и соцразвития Елена Бахарева, документ уже согласован с ФНС и может вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом пишет «Народная газета».

Законопроект предлагает освободить одного из родителей в семье с семью и более детьми от уплаты транспортного налога на автобус с мощностью до 200 л. с. В регионе такими машинами владеют 176 многодетных семей. При этом, как подчеркнула министр, у семьи может быть и другое транспортное средство — право на льготу уже есть, и родители смогут сами выбрать, на какое авто её применять.

Документ планируют вынести на рассмотрение ближайшей сессии Законодательного собрания.