Многодетным в Новосибирской области дадут новые налоговые льготы

По поручению губернатора и с учётом предложений областной прокуратуры в Новосибирской области подготовлен проект закона о расширении льгот по транспортному налогу. Как сообщила министр труда и соцразвития Елена Бахарева, документ уже согласован с ФНС и может вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом пишет «Народная газета».
Законопроект предлагает освободить одного из родителей в семье с семью и более детьми от уплаты транспортного налога на автобус с мощностью до 200 л. с. В регионе такими машинами владеют 176 многодетных семей. При этом, как подчеркнула министр, у семьи может быть и другое транспортное средство — право на льготу уже есть, и родители смогут сами выбрать, на какое авто её применять.
Документ планируют вынести на рассмотрение ближайшей сессии Законодательного собрания.