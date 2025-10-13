Красноярский военный госпиталь получил новую технику и благоустроенную территорию. Как пишет в своих социальных сетях губернатор края Михаил Котюков, здесь проходят лечение участники специальной военной операции.
Благодаря региональной поддержке на территории госпиталя появились пешеходные дорожки и места отдыха, спортивная площадка, подъемник, а также парковка. Недавно учреждение получило новый рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование уже ввели в работу.
Сейчас здесь лечение получают более двухсот человек — не только жители нашего края, но и других регионов.
