Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский военный госпиталь получил новую технику

Оборудование уже ввели в работу.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский военный госпиталь получил новую технику и благоустроенную территорию. Как пишет в своих социальных сетях губернатор края Михаил Котюков, здесь проходят лечение участники специальной военной операции.

Благодаря региональной поддержке на территории госпиталя появились пешеходные дорожки и места отдыха, спортивная площадка, подъемник, а также парковка. Недавно учреждение получило новый рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование уже ввели в работу.

Сейчас здесь лечение получают более двухсот человек — не только жители нашего края, но и других регионов.

Ранее мы писали, что с начала 2025 года в Красноярском крае сотрудники Россельхознадзора проверили около 232 тысяч гектаров земель.