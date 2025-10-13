Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям

«Значимым подспорьем для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети, стало введенное по инициативе главы государства единое пособие. С начала года оно назначено более чем на 9,5 миллионов ребят и свыше чем 150 тысячам беременных женщин. Перераспределим порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей на предоставление таких выплат», — сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.