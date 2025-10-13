В депобре рассказали, в каких районах Омска тяжелее зачислить ребёнка в детсад

По информации департамента образования мэрии Омска, в городских детсадах сейчас насчитывается 3 365 свободных мест. Однако наблюдаются проблемы в обеспечении доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в отдельных микрорайонах.
Как сообщили Om1 Омск в ведомстве, полностью закрыта потребность в детских садах в Октябрьском, Ленинском и Советском округах — там есть места в пределах пешего радиуса.
В то же время в микрорайонах «Амурский-2» и в «Старом Кировске» есть определённая нехватка мест для малышей. Родителям из этих микрорайонов предлагают альтернативы, в числе которых зачисление в соседние микроучастки с организацией удобного подвозного маршрута; выбор детсада ближе к месту работы одного из родителей или родственников.