Опубликовано видео с места аварии, унесшей жизнь двоих взрослых и ребенка

Появилось видео с места ДТП в Башкирии, в котором погиб ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал», в результате которого погибли три человека, включая ребенка.

Трагедия случилась сегодня утром в Туймазинском районе. На 1343-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Daewoo Nexia, за рулем которой была 25-летняя девушка, и встречный грузовик Scania. В результате аварии водитель «Нексии» и двое ее пассажиров (один из которых — ребенок) скончались на месте до приезда скорой помощи.

Все детали ЧП в настоящее время выясняются. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

