Минтруда: 14-дневный отпуск отца может стать частично оплачиваемым в Беларуси

В Беларуси могут ввести частичную оплату 14-дневного отпуска отца при рождении ребенка, пишет БелТА.
Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Светлана Белаш, напомнила, что в Беларуси отцу или отчиму при рождении ребенка предоставляют краткосрочный отпуск до 14 календарных дней. Двухнедельный отпуск отцу предоставляют в течение шести месяцев после рождения малыша.
Но если иное не прописано в коллективном договоре или работодателем, то отпуск по умолчанию предоставляют без сохранения зарплаты.
Представитель Минтруда заметила, что с тех пор, как в 2020-м в Беларуси была введена эта практика, несколько раз проводился анализ предоставления такого отпуска. Но, как оказалось, у белорусских мужчин это не нашло особого отклика.
— Папы не очень идут на это. Основная причина — в отсутствии оплаты этого периода, — прокомментировала чиновница.
Но в тех организациях, где за отпуск отцам платят, отцы его берут. Поэтому сейчас Минтруда работает над тем, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс.
— Предлагаем частично оплачивать этот отпуск. Посмотрим, как эта норма пойдет, — заметила Белаш.
Предположительно, государство возьмет на себя обязательства в размере 50%. А, если норма будет поддерживаться, то и наниматели ее должны будут поддержать.
— Но на них мы такую обязанность не возлагаем, просто ждем социальной ответственности, — заключила она.
При этом замглавы комитета по труду, занятости и социальной защите Могоблисполкома Светлана Степанова рассказала, что на Могилевщине, например, есть практика некоторых предприятий, когда увеличивается продолжительность этого отпуска и предусматривается его оплата.
Вообще, в Беларуси отпуск по уходу за ребенком до трех лет может взять мама, папа либо любой другой работающий родственник ребенка. Но количество отцов в отпуске по уходу за ребенком составляет около 1% от общего числа.
