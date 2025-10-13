4 электробуса обновили время отправления последних рейсов в Нижнем Новгороде

Четыре электробуса будут выполнять последние рейсы по обновленному расписанию в Нижнем Новгороде. Это коснется маршрутов Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14, сообщает ЦРТС.
Названные маршруты меняют время отправления последних рейсов с 15 октября.
Так, электробус Э-4 будет оправляться с конечной остановки «Улица Плотникова» в будние дни в 22.03, а в выходные с конечной остановки «ЖК “Торпедо” — в 23.03 и с “Улицы Плотникова” — в 22.14.
Э-11 в будни от станции метро «Пролетарская» будет отправляться в 17.59, а с улицы Плотникова — в 18.19.
Последнее отправление Э-12 в будни от ЖК «Торпедо» запланировано в 22.31, в выходные дни с той же остановки — в 23.35.
Э-14 в будние дни будет выполнять последний рейс с остановки «ЖК “Торпедо” в 22.20, а от станции метро “Пролетарская” — в 21.30.
