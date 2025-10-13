Необычная «Ночь искусств» пройдет в Красноярском театре оперы и балета

В этом году Красноярский оперный театр предложит зрителям смелый формат. Фойе театра превратится в неоновое пространство, где прозвучит хаус-музыка в сочетании с симфоническими инструментами, оперным вокалом, битбоксом и балетом. По замыслу организаторов, классика и современный ритм сольются в едином музыкальном действии, а энергия искусства объединит поколения.