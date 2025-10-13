Ричмонд
Необычная «Ночь искусств» пройдет в Красноярском театре оперы и балета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского представит новую программу «Оперный рейв».

Источник: НИА Красноярск

Акция «Ночь искусств» ежегодно проходит по всей стране и объединяет музеи, театры, библиотеки и концертные площадки, открывая их для зрителей в необычное вечернее время.

В этом году Красноярский оперный театр предложит зрителям смелый формат. Фойе театра превратится в неоновое пространство, где прозвучит хаус-музыка в сочетании с симфоническими инструментами, оперным вокалом, битбоксом и балетом. По замыслу организаторов, классика и современный ритм сольются в едином музыкальном действии, а энергия искусства объединит поколения.

Начало программы — в 22:00. Билеты доступны в кассе и на сайте театра. Возрастное ограничение — 18+.