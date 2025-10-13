Средняя зарплата екатеринбуржцев составила почти 100 тысяч рублей

Средняя зарплата с учетом вычета налогов в Екатеринбурге за первое полугодие 2025 года составила 97,5 тысяч рублей. Рейтинг российских городов по зарплатам составило агентство РИА Новости. В него вошли 100 городов. Екатеринбург расположился на 18 месте.
Так, лидером в рейтинге становится Новый Уренгой. Здесь средняя зарплата составляет 167,6 тысяч рублей. С небольшим отрывом уступает Салехард, там средняя зарплата составила 159,3 тысячи рублей. На третьем месте оказался Южно-Сахалинск, здесь в среднем зарабатывают 150,2 тысячи рублей.
Тройку антилидеров открывает Элиста. Этот город занимает 98 место со средней зарплатой 51 тысяча рублей. На 99 месте — Грозный с зарплатой 49,2 тысячи рублей. На последнем, 100 месте оказался Нальчик — средняя оплата труда в этом городе составляет 50,2 тысячи рублей.