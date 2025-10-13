Средняя зарплата екатеринбуржцев составила почти 100 тысяч рублей

Средняя зарплата с учетом вычета налогов в Екатеринбурге за первое полугодие 2025 года составила 97,5 тысяч рублей. Рейтинг российских городов по зарплатам составило агентство РИА Новости. В него вошли 100 городов. Екатеринбург расположился на 18 месте.