Мэрия Омска выбрала подрядчика для праздничного оформления города

Мэрия Омска определила победителя аукциона на украшение города к Новому году и Рождеству.
Из четырёх участников торгов победителем стал тот, кто предложил наименьшую цену за услуги — всего 1,1 млн рублей при начальной цене контракта 2,2 млн рублей. Имя компании-победителя пока не разглашается.
В рамках проекта планируется оформление трёх локаций: сквер имени Дзержинского, сквер «Выставочный» и улицы Партизанской. Подрядчику также предстоит изготовить и смонтировать почти 300 баннерных панно и около 200 праздничных флагов. Все работы, включая демонтаж, должны быть выполнены поэтапно до 25 января.