Школьные чаты в Петербурге до 1 ноября переведут в мессенджер MAX

В Петербурге к 31 октября должна быть завершена интеграция школьных и родительских чатов в российский мессенджер MAX. Об этом в понедельник, 13 октября, журналисту «Фонтанки» сообщили в комитете по образованию города.

Источник: Фонтанка.ру

«Перевод коммуникаций во всех типах образовательных организаций Санкт-Петербурга в MAX начался с 15.08.2025 и должен быть завершён к 31.10.2025… После перевода чатов ИКОП “Сферум” в национальный мессенджер MAX родителю необходимо иметь аккаунт в мессенджере», — сообщили в образовательном ведомстве.

Речь идет о платформе «Сферум», которая с 2020 года используется для взаимодействия между всеми участниками учебного процесса. Она появилась на базе VK-мессенджера.

В комитете по образованию Петербурга уточнили, что родители могут зарегистрироваться в мессенджере MAX только добровольно. Однако ведомство, администрации районов Петербурга и образовательные учреждения будут вести среди родителей активную просветительскую работу.

Недавно издание 47news писало, что на родительских собраниях в школах Петербурга классные руководители начали объявлять о переносе всех чатов и взаимодействия взрослых со школой в MAX.

Еще в августе Минпросвещения рассказывало, что «Сферум» интегрировали в MAX. В него с 25 августа включили шесть пилотных проектов, а с 15 сентября «Сферум» в российском мессенджере должен стать доступен и для остальных российских регионов.

Правительство Ленинградской области объявило о переезде школьных чатов в MAX перед 1 сентября.