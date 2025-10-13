Школьные чаты в Петербурге до 1 ноября переведут в мессенджер MAX

«Перевод коммуникаций во всех типах образовательных организаций Санкт-Петербурга в MAX начался с 15.08.2025 и должен быть завершён к 31.10.2025… После перевода чатов ИКОП “Сферум” в национальный мессенджер MAX родителю необходимо иметь аккаунт в мессенджере», — сообщили в образовательном ведомстве.
Речь идет о платформе «Сферум», которая с 2020 года используется для взаимодействия между всеми участниками учебного процесса. Она появилась на базе VK-мессенджера.
В комитете по образованию Петербурга уточнили, что родители могут зарегистрироваться в мессенджере MAX только добровольно. Однако ведомство, администрации районов Петербурга и образовательные учреждения будут вести среди родителей активную просветительскую работу.
Недавно издание 47news писало, что на родительских собраниях в школах Петербурга классные руководители начали объявлять о переносе всех чатов и взаимодействия взрослых со школой в MAX.
Еще в августе Минпросвещения рассказывало, что «Сферум» интегрировали в MAX. В него с 25 августа включили шесть пилотных проектов, а с 15 сентября «Сферум» в российском мессенджере должен стать доступен и для остальных российских регионов.