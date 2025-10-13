Челябинская ГАИ в «ручном режиме» будет устранять пробки в районе поселка Западного

«Руководством подразделения принято решение об оказании помощи и привлечении экипажей ДПС в кризисных ситуациях», — говорится в комментарии.
Также разработаны предложения для решения проблемы с пробками — их рассмотрят власти города.
«Подготовлены предложения в администрацию Челябинска по выработке и реализации мероприятий по повышению эффективности организации движения в районе поселка Западного, в том числе с применением современных технологий», — уточнили в пресс-службе.
Конкретные меры в настоящий момент не озвучены.
Депутат Челябинской гордумы Кирилл Матвеев в личном Тelegram-канале рассказал, что в настоящий момент с загруженного участка также пропали регулировщики: «Почему никто не контролирует ситуацию на одном из самых проблемных выездов города? Слушайте, на дворе 2025 год. Искусственный интеллект вовсю управляет без участия человека даже грузовыми самолетами и делает операции на сердце, а мы до сих пор не можем адаптировать работу светофора к утренней загруженности?».
В ГАИ также напомнили, что «осуществление распорядительно-регулировочных действий применяется только в случаях необходимости ликвидации последствий ДТП, временного ограничения или запрета дорожного движения, изменения его организации на отдельных участках, неисправности светофоров, а также необходимости предупреждения ДТП».