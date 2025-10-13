Челябинская ГАИ в «ручном режиме» будет устранять пробки в районе поселка Западного

Депутат Челябинской гордумы Кирилл Матвеев в личном Тelegram-канале рассказал, что в настоящий момент с загруженного участка также пропали регулировщики: «Почему никто не контролирует ситуацию на одном из самых проблемных выездов города? Слушайте, на дворе 2025 год. Искусственный интеллект вовсю управляет без участия человека даже грузовыми самолетами и делает операции на сердце, а мы до сих пор не можем адаптировать работу светофора к утренней загруженности?».