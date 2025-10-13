Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская ГАИ в «ручном режиме» будет устранять пробки в районе поселка Западного

Челябинская ГАИ в «ручном режиме» будет устранять пробки в районе поселка Западного, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Руководством подразделения принято решение об оказании помощи и привлечении экипажей ДПС в кризисных ситуациях», — говорится в комментарии.

Также разработаны предложения для решения проблемы с пробками — их рассмотрят власти города.

«Подготовлены предложения в администрацию Челябинска по выработке и реализации мероприятий по повышению эффективности организации движения в районе поселка Западного, в том числе с применением современных технологий», — уточнили в пресс-службе.

Конкретные меры в настоящий момент не озвучены.

Депутат Челябинской гордумы Кирилл Матвеев в личном Тelegram-канале рассказал, что в настоящий момент с загруженного участка также пропали регулировщики: «Почему никто не контролирует ситуацию на одном из самых проблемных выездов города? Слушайте, на дворе 2025 год. Искусственный интеллект вовсю управляет без участия человека даже грузовыми самолетами и делает операции на сердце, а мы до сих пор не можем адаптировать работу светофора к утренней загруженности?».

В ГАИ также напомнили, что «осуществление распорядительно-регулировочных действий применяется только в случаях необходимости ликвидации последствий ДТП, временного ограничения или запрета дорожного движения, изменения его организации на отдельных участках, неисправности светофоров, а также необходимости предупреждения ДТП».