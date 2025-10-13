В КЧР модернизировали музей-памятник защитникам перевалов Кавказа

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, расположенный в поселке Орджоникидзевском Карачаево-Черкесской Республики, модернизировали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
В частности, для учреждения закупили современный светодиодный видеоэкран. Его будут использовать для показа архивных материалов. Кроме того, приобрели современное освещение, высококачественную аудиосистему, компьютеры и видеокарты. Применение интерактивных форматов подачи материала сделает музей еще более привлекательным для посетителей разных возрастов, в особенности для юных гостей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.