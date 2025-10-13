В КЧР модернизировали музей-памятник защитникам перевалов Кавказа

В частности, для учреждения закупили современный светодиодный видеоэкран. Его будут использовать для показа архивных материалов. Кроме того, приобрели современное освещение, высококачественную аудиосистему, компьютеры и видеокарты. Применение интерактивных форматов подачи материала сделает музей еще более привлекательным для посетителей разных возрастов, в особенности для юных гостей.