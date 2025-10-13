В карельском городе Беломорске построят дом для расселения аварийного жилья

Новостройку для переселенцев из аварийных домов возведут в городе Беломорске Республики Карелии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Новый пятиэтажный дом будет состоять из трех секций. Специалисты уже завершили обустройство котлована и фундамента. Также они смонтировали стеновые панели, лестницы, площадки и окна. Сейчас мастера занимаются установкой кровли здания и внутренних инженерных систем отопления.
Отметим, что дом рассчитан на 135 квартир общей площадью свыше 5,3 тыс. кв. м. Завершить строительство планируют в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.