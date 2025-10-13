Врач объяснил особенности детской мигрени и способы ее лечения

По его словам, это заболевание может серьезно повлиять на будущее ребенка, поскольку затрагивает самый активный период жизни — годы учебы, профессионального становления и создания семьи.
Как отметил врач в разговоре с журналистом телеканала «Саратов 24», детская мигрень существенно отличается от взрослой. Приступы у детей длятся всего 30−60 минут, в то время как у взрослых они могут продолжаться до 72 часов. Характер боли также различен: у детей она обычно ноющая и двусторонняя, а у взрослых — пульсирующая и односторонняя.
Для лечения детской мигрени особенно эффективны немедикаментозные методы, включая релаксационные тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и методики биологической обратной связи. Однако, как подчеркнул Нестеровский, специалистов в этой области пока недостаточно.