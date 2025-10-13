Ричмонд
Тавричанка без воды: прокуратура вмешалась из-за бездействия должностных лиц

На повестке дня — ответственность сотрудников, допустивших нарушение.

Источник: PrimaMedia.ru

Подача воды жителям села Тавричанка Приморского края до сих пор не восстановлена в полном объёме в связи с порывом на сетях. Прокуратура вмешалась в ситуацию из-за затяжного бездействия ответственных должностных лиц, сообщили ИА PrimaMedia в надзорном ведомстве.

Заместитель прокурора Приморского края Андрей Трегубов лично выехал в посёлок Тавричанка, где провёл выездное совещание с главой Надеждинского муниципального округа и руководителем ресурсоснабжающей организации. По итогам поездки он взял ситуацию под личный контроль и поручил задействовать дополнительные силы и ресурсы для ускорения восстановительных мероприятий. Также исполняющему обязанности прокурора района поручено рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Ранее по факту длительного отключения воды в Тавричанке была проведена проверка. Надлежащая организация подвоза воды для нужд населения также находится на контроле надзорного ведомства. Главе Надеждинского муниципального района и ресурсоснабжающей организации уже были объявлены предостережения о недопустимости длительного отключения водоснабжения и нарушения прав жителей.