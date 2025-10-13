Тавричанка без воды: прокуратура вмешалась из-за бездействия должностных лиц

Заместитель прокурора Приморского края Андрей Трегубов лично выехал в посёлок Тавричанка, где провёл выездное совещание с главой Надеждинского муниципального округа и руководителем ресурсоснабжающей организации. По итогам поездки он взял ситуацию под личный контроль и поручил задействовать дополнительные силы и ресурсы для ускорения восстановительных мероприятий. Также исполняющему обязанности прокурора района поручено рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.